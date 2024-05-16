Водителей без отметки ТЦК перестали выпускать за границу

Наличие военно-учетного документа при пересечении границы отныне стало обязательным условием для всех мужчин, которые являются гражданами Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

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16 июля 2024 года истек установленный Законом Украины срок, в течение которого граждане Украины должны были стать на воинский учет или уточнить свои военно-учетные данные.

Отныне при пересечении границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.

В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины.

Также основанием отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица по розыску в Национальную полицию. В таких случаях на место будут вызывать полицейского для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

По категории мужчин, которые имеют право на пересечение границы из-за отсрочки от призыва или исключения из воинского учета по состоянию здоровья. В их военно-учетных документах должна быть указана информация о получении такой отсрочки или исключения из воинского учета или должна быть справка по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16.05.2024 № 560.

Категории лиц, которым, в соответствии с Правилами пересечения границы гражданами Украины, разрешен выезд из Украины, в настоящее время не менялись.