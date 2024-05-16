Водіїв без відмітки ТЦК перестали випускати за кордон

Наявність військово-облікового документа під час перетинання кордону відтепер стала обов’язковою умовою для всіх чоловіків, які є громадянами України у віці від 18 до 60 років.

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16 липня 2024 року сплив встановлений Законом України термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

Відтепер під час перетинання кордону на виїзд прикордонники перевіряють військово-облікові документи в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі.

У разі відсутності військово-облікового документа, прикордонники відмовляють у перетинанні державного кордону на виїзд з України.

Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію. В таких випадках на місце викликатимуть поліцейського для здійснення адміністративного затримання особи та її доставлення до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Щодо категорії чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я. В їх військово-облікових документах повинна бути зазначена інформація про отримання такої відстрочки чи виключення з військового обліку або має бути довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024 № 560.

Категорії осіб, яким, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися.