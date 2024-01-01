Водителей будут лишать "прав" по иску ТЦК

У военнообязанных, в отношении которых по иску ТЦК суд вынес решение о временном ограничении в праве управления авто, смогут изымать водительское удостоверение. Соответствующую норму содержит обновленная редакция законопроекта Кабмина. Об этом пишет sud.ua.

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Так, вскоре парламент рассмотрит изменения в закон “О дорожном движении”, которые предусматривают новый порядок прекращения права на управление авто. Этот правительственный законопроект №8082 комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал принять в первом чтении с учетом свежих комитетских поправок.

Законопроект предусматривает, что в случае лишения лица права на управление транспортными средствами или временного ограничения в праве управления транспортными средствами водительское удостоверение у такого лица изымается полицией или сдается лицом в территориальный орган МВД.

Напомним, что в соответствии с новой нормой в кодексе административного судопроизводства (статья 283-2), в случае невыполнения гражданином Украины в сроки, установленные законом о мобилизации, требования ТЦК о выполнении обязанности (обязанностей) ТЦК обращается в суд с исковым заявлением о применении судом временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Таким образом, на законодательном уровне будут урегулированы последствия решения административного суда об ограничении в праве управления. Сейчас, напомним, четко на уровне закона эти последствия не урегулированы.