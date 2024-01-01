Водіїв позбавлятимуть "прав" за позовом ТЦК

У військовозобов’язаних, стосовно яких за позовом ТЦК суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто, зможуть вилучати посвідчення водія. Відповідну норму містить оновлена редакція законопроекту Кабміну. Про це пише sud.ua.

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Так, незабаром парламент розгляне зміни до закону “Про дорожній рух”, які передбачають новий порядок припинення права на керування авто. Цей урядовий законопроект №8082 комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував прийняти в першому читанні з урахуванням свіжих комітетських поправок.

Законопроект передбачає, що у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами посвідчення водія в такої особи вилучається поліцією або здається особою до територіального органу МВС.

Нагадаємо, що відповідно до нової норми у кодексі адміністративного судочинства (стаття 283-2), у разі невиконання громадянином України у строки, встановлені законом про мобілізацію, вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) ТЦК звертається до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Таким чином, на законодавчому рівні будуть врегульовані наслідки рішення адміністративного суду про обмеження у праві керування. Наразі, нагадаємо, чітко на рівні закону ці наслідки не врегульовані.