В Украине участников дорожного движения (водителей и пассажиров) хотят обязать пользоваться светоотражающей одеждой в темное время суток. Это нужно для повышения безопасности и предотвращения аварийных ситуаций.

В законопроекте определили, что тех, кто не будет использовать специальные жилеты, будут штрафовать. Аналогичные нормы в ПДД сейчас касаются и пешеходов.

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По данным Патрульной полиции, только в июне нынешнего года на дорогах страны зафиксировали 15 685 ДТП, в которых погибли 280 человек. Чаще всего трагедии случаются из-за нарушения скоростного режима. Однако нередко такие аварии случаются из-за того, что людей не видно на дороге ночью.

Какие правила предложили?

у водителей мотоциклов и их пассажиров на шлемах должны быть светоотражающие элементы. Во время движения шлем должен быть застегнут;

велосипедисты и погонщики животных в темное время суток и в условиях недостаточной видимости должны использовать ленты, жилеты, наклейки;

во время строительства или ремонта дороги работники должны быть обеспечены специальными жилетами. Ответственность за это будет лежать на должностных лицах, ответственных за ремонт;

все водители транспортных средств и их пассажиры должны быть в специальном жилете вне транспортного средства, если находятся на проезжей части.

"Подчеркну, что указанная норма (в отношении водителей и пассажиров) будет действовать исключительно в случаях пребывания лиц вне транспортного средства за пределами населенных пунктов. Они могут использовать как одежду со светоотражающими элементами, так и сами элементы – ленты, наклейки, жилеты", – сказал автор документа, нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов.

Добавим, что некоторые из этих правил уже вступили в силу в 2020 году. В изменениях в правила дорожного движения речь шла о пешеходах, которых в темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязали носить специальную одежду. Однако на практике можно увидеть, что украинцы правилами пренебрегают.

Как будут наказывать?

"Я за рулем третий год, и у меня ни одного зафиксированного нарушения. Если этот жилет будет обязательным как аптечка, то куплю, пусть лежит в машине. Если полиция будет строго следить и штрафовать, то придется пользоваться. Но вообще я не верю в то, что это станет каким-то мейнстримом. Ремень безопасности у нас тоже обязательный, но водители пристегивают его только когда видят полицию", – сказала водитель Татьяна.

Новым законопроектом для нарушителей прописаны наказания. Если не соблюдать правила пользования жилетами, то можно получить штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 510 грн.

Хотя штраф не кажется слишком большим, но все же дешевле водителям приобрести себе и пассажирам специальную одежду. Цены на такую продукцию стартуют от 44 грн за одну единицу, хотя качественная одежда стоит дороже.

Правоохранители такой законопроект считают необходимостью и отмечают, что количество ДТП уменьшится, если люди будут использовать светоотражающую одежду. "Такие законы 100% нужны и для водителей, и для пассажиров в темное время суток. Очень много раз выезжая на ДТП с пострадавшими пешеходами, устанавливаем, что человека просто не заметили. Это опыт европейских стран, когда водитель на дороге не имеет права выйти из автомобиля без светоотражающей жилетки, и такой опыт работает", – сказал начальник отдела связей с общественностью УПП в Киевской области Сергей Безпальчук.

Сейчас законопроект принят в первом чтении и прошел подготовку ко второму. Его внесли в повестку дня сессии, но вероятно, что до начала каникул в Раде принять инициативу не успеют.