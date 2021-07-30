В Україні учасників дорожнього руху (водіїв і пасажирів) хочуть зобов'язати користуватися світловідбивним одягом у темний час доби. Це потрібно для підвищення безпеки і запобігання аварійним ситуаціям.

У законопроекті визначили, що тих, хто не буде використовувати спеціальні жилети, штрафуватимуть. Аналогічні норми в ПДР зараз стосуються і пішоходів.

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За даними Патрульної поліції, тільки в червні нинішнього року на дорогах країни зафіксували 15 685 ДТП, у яких загинули 280 осіб. Найчастіше трагедії трапляються через порушення швидкісного режиму. Однак нерідко такі аварії трапляються через те, що людей не видно на дорозі вночі.

Які правила запропонували?

у водіїв мотоциклів та їхніх пасажирів на шоломах повинні бути світловідбивні елементи. Під час руху шолом має бути застебнутий;

велосипедисти і погоничі тварин у темний час доби і в умовах недостатньої видимості повинні використовувати стрічки, жилети, наклейки;

під час будівництва або ремонту дороги працівники мають бути забезпечені спеціальними жилетами. Відповідальність за це лежатиме на посадових особах, відповідальних за ремонт;

усі водії транспортних засобів та їхні пасажири повинні бути в спеціальному жилеті поза транспортним засобом, якщо перебувають на проїжджій частині.

"Підкреслю, що зазначена норма (щодо водіїв і пасажирів) буде діяти винятково у випадках перебування осіб поза транспортним засобом за межами населених пунктів. Вони можуть використовувати як одяг зі світловідбивними елементами, так і самі елементи – стрічки, наклейки, жилети", – сказав автор документа, нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

Додамо, що деякі з цих правил уже набули чинності в 2020 році. У змінах до правил дорожнього руху йшлося про пішоходів, яких у темний час доби і в умовах недостатньої видимості зобов'язали носити спеціальний одяг. Однак на практиці можна побачити, що українці правилами нехтують.

Як каратимуть?

"Я за кермом третій рік, і в мене жодного зафіксованого порушення. Якщо той жилет буде обов'язковим як аптечка, то куплю, нехай лежить у машині. Якщо поліція буде строго стежити і штрафувати, то доведеться користуватися. Але взагалі я не вірю в те, що це стане якимось мейнстрімом. Ремінь безпеки у нас теж обов'язковий, але водії пристібають його тільки коли бачать поліцію", – сказала водійка Тетяна.

Новим законопроектом для порушників прописані покарання. Якщо не дотримуватися правил користування жилетами, то можна отримати штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн.

Хоча штраф не здається занадто великим, але все ж дешевше водіям придбати собі й пасажирам спеціальний одяг. Ціни на таку продукцію стартують від 44 грн за одну одиницю, але якісний одяг коштує дорожче.

Правоохоронці такий законопроект вважають необхідністю і зазначають, що кількість ДТП зменшиться, якщо люди будуть використовувати світловідбивний одяг. "Такі закони 100% потрібні і для водіїв, і для пасажирів у темний час доби. Дуже багато раз виїжджаючи на ДТП з постраждалими пішоходами, встановлюємо, що людину просто не помітили. Це досвід європейських країн, коли водій на дорозі не має права вийти з автомобіля без світловідбивної жилетки, і такий досвід працює", – сказав начальник відділу зв'язків з громадськістю УПП у Київській області Сергій Безпальчук.

Зараз законопроект ухвалено в першому читанні і він пройшов підготовку до другого. Його внесли до порядку денного сесії, але ймовірно, що до початку канікул у Раді прийняти ініціативу не встигнуть.