Водителей начали лишать "прав" из-за нарушения воинского учета

Уже 9 водителей ограничили в праве управлять авто из-за нарушения правил воинского учета в этом году, сообщает Опендатабот. Почти все принятые решения принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области.

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С начала текущего года в судах рассматривалось еще 59 дел о лишении водительских прав за нарушение воинского учета.

По меньшей мере 59 судебных дел об ограничении права на управление авто из-за нарушения правил воинского учета в этом году, найдено с помощью поисковика по судебному реестру Бабуся.

В январе 2025 года суд впервые удовлетворил иск ТЦК и лишил водителя возможности управлять авто, однако таких решений стало больше. Сейчас 9 водителей временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета - пока они не выполнят требования ТЦК или же как это требование не будет отозвано.

Стоит отметить, что все решения, кроме первого, принял Новоград-Волынский горрайонный суд Житомирской области.

Напомним, что судебные решения по таким делам полностью обезличены - в них не указываются стороны процесса, что не дает возможности проверить на наличие дела в отношении себя.

С начала года в Едином государственном реестре должников открыто более 17 тысяч производств за нарушение правил воинского учета. Проверить наличие штрафа можно в Опендатаботе.