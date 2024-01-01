Водіїв почали позбавляти "прав" через порушення військового обліку

Вже 9 водіїв обмежили у праві кермувати авто через порушення правил військового обліку цьогоріч, повідомляє Опендатабот. Майже усі прийняті рішення ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.

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Від початку поточного року у судах розглядалось ще 59 справ щодо позбавлення водійських прав через порушення військового обліку.

Щонайменше 59 судових справ щодо обмеження права на керування авто через порушення правил військового обліку цьогоріч, знайдено за допомогою пошуковика по судовому реєстру Бабуся.

У січні 2025 року суд вперше задовольнив позов ТЦК та позбавив водія можливості кермувати авто, проте таких рішень побільшало. Наразі 9 водіїв тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки вони не виконають вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.

Варто зазначити, що усі рішення, окрім першого, ухвалив Новоград-Волинський міськрайонний суд на Житомирщині.

Нагадаємо, що судові рішення у таких справах повністю знеособлені — у них не зазначаються сторони процесу, що не дає можливості перевірити на наявність справи щодо себе.

Від початку року в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 17 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку. Перевірити наявність штрафу можна в Опендатаботі.