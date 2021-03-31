Появилась "первая десятка" водителей, которые нарушили "сухой" закон и уже были наказаны судом по новым правилам.

С 17.03.2021 внедрили новую жесткую ответственность за управление в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Однако "нетрезвые" водители продолжают ездить по дорогам Украины.

В частности, в первый же день вступления закона в силу, 17.03.2021, в г.. Каменец-Подольском Хмельницкой области, водитель управлял автомобилем " Volkswagen Transporter " в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал результат 1,36 промилле, при норме 0,2 промилле (Решение суда от 22.03.2021 №676 / 1602/21).

" в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал результат 1,36 промилле, при норме 0,2 промилле (Решение суда от 22.03.2021 №676 / 1602/21). В селе Выхватневцы Хмельницкой области 19.03.2021 осуществлял движение автомобиль " ВАЗ 2109 ". Во время остановки работники полиции обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал результат 1,97 промилле, то есть в 10 раз больше нормы (Решение суда от 24.03.2021 №676 / 1622/21).

". Во время остановки работники полиции обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" показал результат 1,97 промилле, то есть в 10 раз больше нормы (Решение суда от 24.03.2021 №676 / 1622/21). 19.03.2021 в пгт Теофиполь Хмельницкой области водитель управлял транспортным средством " ЗАЗ 1103 " в состоянии наркотического опьянения. Заключение медицинского учреждения подтвердил состояние наркотического опьянения (Решение суда от 25.03.2021 №685 / 366/21).

" в состоянии наркотического опьянения. Заключение медицинского учреждения подтвердил состояние наркотического опьянения (Решение суда от 25.03.2021 №685 / 366/21). В этот же день в г. Кролевец Сумской области водитель управлял автомобилем " ВАЗ 21099 ", в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования отказался (Решение суда от 22.03.2021 №579 / 495/21).

", в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования отказался (Решение суда от 22.03.2021 №579 / 495/21). 20.03.2021 в г.. Жидачев Львовской области водитель управлял автомобилем " ВАЗ 2107 " в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" отразил 1,99 промилле (Решение суда от 25.03.2021 №443 / 506/21).

" в состоянии алкогольного опьянения. Прибор "Драгер" отразил 1,99 промилле (Решение суда от 25.03.2021 №443 / 506/21). В селе Муравлевка Одесской области 20.03.2021 местный житель управлял транспортным средством " ВАЗ 2101 " с признаками алкогольного опьянения. Пройти осмотр отказался (Решение суда от 24.03.2021 №946 / 2211/21).

" с признаками алкогольного опьянения. Пройти осмотр отказался (Решение суда от 24.03.2021 №946 / 2211/21). В селе Ниверка Хмельницкой области 23.03.2021 осуществлял движение автомобиль " ВАЗ 2107 ". Обзор водителя на приборе "Драгер" показал результат 0,95 промилле (Решение от 24.03.2021 676/1751/21).

". Обзор водителя на приборе "Драгер" показал результат 0,95 промилле (Решение от 24.03.2021 676/1751/21). Суд Кировоградской области даже решил применить "новый" закон к событию, которое произошло 21.02.2021, то есть до вступления закона в силу. А именно в с. Кальниболота Кировоградской области, управляя автомобилем ЗАЗ Таврия , водитель не остановился и был задержан путем преследования на патрульном автомобиле. Прибор "Драгер" показал положительный результат. В судебном заседании водитель признался, что перед поездкой он выпил 300-400 грамм водки. (Решение от 24.03.2021 №394 / 151/21).

, водитель не остановился и был задержан путем преследования на патрульном автомобиле. Прибор "Драгер" показал положительный результат. В судебном заседании водитель признался, что перед поездкой он выпил 300-400 грамм водки. (Решение от 24.03.2021 №394 / 151/21). Аналогично привлек к ответственности "задним числом" водителя суд Одесской области. 24.02.2021 водитель управлял автомобилем "ВАЗ-2103" в состоянии алкогольного опьянения и получил 17 тысяч грн. Прибор "Драгер" показал 1,77 промилле (Решение суда от 17.03.2021 №506 / 150/21).



Наблюдается очень странная закономерность: большинство водителей, употреблявших алкогольные напитки, управляли автомобилями ВАЗ или ЗАЗ. Эта закономерность является вопиющей, об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений.

В настоящее время это дела, по которым судами уже вынесено решение. На самом деле усиление ответственности не привело к отсутствию "пьяных" водителей на дороге. Полиция продолжает ловить более двух тысяч водителей каждую неделю, а суды не спешат рассматривать такое количество дел.