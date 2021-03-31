З’явилася "перша десятка" водіїв, які порушили "сухий" закон і вже через суд отримали покарання за новими правилами.

З 17.03.2021 впровадили нову жорстку відповідальність за керування у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння. Проте нетверезі водії продовжують їздити дорогами України.

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Зокрема, в перший же день набрання законом чинності, 17.03.2021, у м. Кам`янець-Подільському Хмельницької області, водій керував автомобілем " Volkswagen Transporter " в стані алкогольного сп`яніння. Прилад "Драгер" показав результат 1,36 проміле, при нормі 0,2 проміле (Рішення суду від 22.03.2021 №676/1602/21).

" в стані алкогольного сп`яніння. Прилад "Драгер" показав результат 1,36 проміле, при нормі 0,2 проміле (Рішення суду від 22.03.2021 №676/1602/21). Селом Вихватнівці Хмельницької області 19.03.2021 здійснював рух автомобіль " ВАЗ 2109 ". Під час зупинки працівники поліції виявили у водія ознаки алкогольного сп`яніння. Прилад "Драгер" показав результат 1,97 проміле, тобто у 10 разів понад норму (Рішення суду від 24.03.2021 №676/1622/21).

". Під час зупинки працівники поліції виявили у водія ознаки алкогольного сп`яніння. Прилад "Драгер" показав результат 1,97 проміле, тобто у 10 разів понад норму (Рішення суду від 24.03.2021 №676/1622/21). 19.03.2021 в смт Теофіполь Хмельницької області водій керував транспортним засобом " ЗАЗ 1103 " у стані наркотичного сп`яніння. Висновок медичного закладу підтвердив стан наркотичного сп’яніння (Рішення суду від 25.03.2021 №685/366/21).

" у стані наркотичного сп`яніння. Висновок медичного закладу підтвердив стан наркотичного сп’яніння (Рішення суду від 25.03.2021 №685/366/21). Цього ж дня в м. Кролевець Сумської області водій керував автомобілем " ВАЗ 21099 ", в стані алкогольного сп`яніння. Від проходження огляду відмовився (Рішення суду від 22.03.2021 №579/495/21).

", в стані алкогольного сп`яніння. Від проходження огляду відмовився (Рішення суду від 22.03.2021 №579/495/21). 20.03.2021 у м. Жидачів Львівської області водій керував автомобілем " ВАЗ 2107 " в стані алкогольного сп`яніння. Прилад "Драгер" відобразив 1,99 проміле (Рішення суду від 25.03.2021 №443/506/21).

" в стані алкогольного сп`яніння. Прилад "Драгер" відобразив 1,99 проміле (Рішення суду від 25.03.2021 №443/506/21). В селі Муравлівка Одеської області 20.03.2021 місцевий житель керував транспортним засобом " ВАЗ 2101 " з ознаками алкогольного сп`яніння. Пройти огляд відмовився (Рішення суду від 24.03.2021 №946/2211/21).

" з ознаками алкогольного сп`яніння. Пройти огляд відмовився (Рішення суду від 24.03.2021 №946/2211/21). Селом Ніверка Хмельницької області 23.03.2021 здійснював рух автомобіль " ВАЗ 2107 ". Огляд водія на приладі "Драгер" показав результат 0,95 проміле (Рішення від 24.03.2021 676/1751/21).

". Огляд водія на приладі "Драгер" показав результат 0,95 проміле (Рішення від 24.03.2021 676/1751/21). Суд Кіровоградської області навіть вирішив застосувати "новий" закон до події, яка відбулася 21.02.2021, тобто до набрання законом чинності. А саме в с. Кальниболот Кіровоградської області, керуючи автомобілем ЗАЗ Таврія , водій не зупинився і був затриманий шляхом переслідування на патрульному автомобілі. Прилад "Драгер" показав позитивний результат. В судовому засіданні водій зізнався, що перед поїздкою він вжив 300-400 грам горілки. (Рішення від 24.03.2021 №394/151/21).

, водій не зупинився і був затриманий шляхом переслідування на патрульному автомобілі. Прилад "Драгер" показав позитивний результат. В судовому засіданні водій зізнався, що перед поїздкою він вжив 300-400 грам горілки. (Рішення від 24.03.2021 №394/151/21). Аналогічно притягнув до відповідальності "заднім числом" водія суд Одеської області. 24.02.2021 водій керував автомобілем "ВАЗ-2103“ в стані алкогольного сп’яніння та отримав 17 000 грн. Прилад "Драгер" показав 1,77 проміле (Рішення суду від 17.03.2021 №506/150/21).

Спостерігається дуже дивна закономірність: більшість водіїв, які вживали алкогольні напої, керували автомобілями ВАЗ або ЗАЗ. Ця закономірність є кричущою, про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень.

На даний час це справи, по який судами вже винесено рішення. Насправді посилення відповідальності не призвело до відсутності "п’яних" водіїв на дорозі. Поліція продовжує ловити понад дві тисяі водіїв кожного тижня, а суди не поспішають розглядати таку кількість справ.