Они "взяли" не абсолютным показателем, а количеством.

17 июня чаще всего нарушали скоростной режим водители вовсе не скоростных автомобилей – Renault Duster (номер АА840***) и Ravon R4 (номер AA082***). Каждый из них нарушил скоростной режим по 7 раз в сутки.

А вот со скоростью выше 170 км/ч было "поймано" 23 автомобиля. Среди них – со скоростью 207 км/ч на трассе М03 Киев – Харьков – Довжанский двигался Audi Q7, ДОУ AA293***. А на "одесской" трассе спидкамы зафиксировали Mercedes-Benz Cl 63 AMG с номером АА003***, скорость которого была 204 км/ч. На этом участка ограничения скорости – 50 км в час.

Напомним, какие автомобили нарушали скоростной режим 16 июня.