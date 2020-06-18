Вони "взяли" не абсолютним показником, а кількістю.

17 червня найчастіше порушували швидкісний режим водії зовсім не швидкісних автомобілів - Renault Duster (номер АА840***) та Ravon R4 (номер AA082***). Кожен з них порушив швидкісний режим по 7 разів за добу.

Натомість зі швидкістю вище 170 км/год було "спіймано" 23 автомобілі. Серед них - зі швидкістю 207 км/год на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський рухався Audi Q7, ДНЗ AA293***. А на "одеській" трасі спідками зафіксували Mercedes-Benz Cl 63 AMG з номером АА003***, швидкість якого була 204 км/год. На цій ділянки обмеження швидкості – 50 км за годину.

Нагадаємо, які автомобілі порушували швидкісний режим 16 червня.