Водители не догадывались, какое топливо им продавали на АЗС возле Броваров

Нелегальных автозаправочных станций по продаже фальсифицированного топлива сомнительного качества становится меньше: на этот раз такую АЗС закрыли в Броварском районе Киевщины.
АЗС демонтировали "под корень", но это не последняя акция - популяция нелегальных заправок высока

28 октября, 09:20
Расследование находится на досудебном этапе. Как сообщили детективы регионального управления БЭБ в Киевской области, автозаправка ликвидирована.

Точно выяснено, что эта АЗС "осуществляла деятельность с нарушением требований действующего законодательства". На ней продавали топливо сомнительного качества, а также:

  • без каких-либо разрешительных документов;
  • без лицензий на розничную торговлю;
  • без паспортов качества;
  • без подтверждения происхождения горючего.

В ходе расследования проведен санкционированный обыск. По его результатам демонтировано и изъято два резервуара для хранения горючего, два топливно-распределительные комплексы и более 12 тыс. литров горючего.

Ликвидация нелегальной АЗС началась засветло, а закончилась уже в сумерках. Фото: БЭБ Киевщины

Также во время обыска сделана выемка финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, черновые записи и наличные.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

