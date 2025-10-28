Водители не догадывались, какое топливо им продавали на АЗС возле Броваров

ФОТО: БЭБ Киевщины|
АЗС демонтировали "под корень", но это не последняя акция - популяция нелегальных заправок высока
Расследование находится на досудебном этапе. Как сообщили детективы регионального управления БЭБ в Киевской области, автозаправка ликвидирована.
Точно выяснено, что эта АЗС "осуществляла деятельность с нарушением требований действующего законодательства". На ней продавали топливо сомнительного качества, а также:
- без каких-либо разрешительных документов;
- без лицензий на розничную торговлю;
- без паспортов качества;
- без подтверждения происхождения горючего.
В ходе расследования проведен санкционированный обыск. По его результатам демонтировано и изъято два резервуара для хранения горючего, два топливно-распределительные комплексы и более 12 тыс. литров горючего.
Ликвидация нелегальной АЗС началась засветло, а закончилась уже в сумерках. Фото: БЭБ Киевщины
Также во время обыска сделана выемка финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, черновые записи и наличные.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.