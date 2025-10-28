Водители не догадывались, какое топливо им продавали на АЗС возле Броваров

Расследование находится на досудебном этапе. Как сообщили детективы регионального управления БЭБ в Киевской области, автозаправка ликвидирована.

Точно выяснено, что эта АЗС "осуществляла деятельность с нарушением требований действующего законодательства". На ней продавали топливо сомнительного качества, а также:

без каких-либо разрешительных документов;

без лицензий на розничную торговлю;

без паспортов качества;

без подтверждения происхождения горючего.

В ходе расследования проведен санкционированный обыск. По его результатам демонтировано и изъято два резервуара для хранения горючего, два топливно-распределительные комплексы и более 12 тыс. литров горючего.

Ликвидация нелегальной АЗС началась засветло, а закончилась уже в сумерках. Фото: БЭБ Киевщины

Также во время обыска сделана выемка финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники, черновые записи и наличные.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.