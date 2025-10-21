Борисполь избавился от "бодяжной" АЗС

Работники территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области прекратили работу нелегальной автозаправочной станции в Борисполе. Для этого было несколько оснований.

Как выяснено в ходе следствия, нелегальная автозаправка торговала некачественным топливом. Ни лицензии на розничную торговлю, ни соответствующих разрешительных документов АЗС не имела.

Кроме этого, на топливо отсутствовали паспорта качества и подтверждения происхождения горючего.

Во время обыска детективы БЭБ изъяли:

две цистерны для хранения горючего;

две топливно-распределительные комплексы;

почти 8 тысяч литров горючего;

Стандарт Евро-5 с содержанием серы в бензине не более 10 ppm (частей на миллион) здесь только декларировали надписью на колонке. Фото: БЭБ в Киевской области/Авто24

В дополнение к перечню проведена выемка финансово-хозяйственной документации, компьютерной техники. Также из помещения АЗС забрали для изучения найденные черновики рабочих записей.

Сейчас продолжается досудебное расследование. На этом этапе устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.