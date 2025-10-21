Бориспіль позбувся "бодяжної" АЗС

Працівники територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили роботу нелегальної автозаправної станції у Борисполі. Для цього було кілька підстав.

Як з'ясовано в ході слідства, нелегальна автозаправка торгувала неякісним пальним. Ні ліцензії на роздрібну торгівлю, ні відповідних дозвільних документів АЗС не мала.

Окрім цього, на пальне були відсутні паспорти якості та підтвердження походження пального.

Під час обшуку детективи БЕБ вилучили:

дві цистерни для зберігання пального;

дві паливно-розподільні комплекси;

майже 8 тисяч літрів пального;

Стандарт Євро-5 з вмістом сірки в бензині не більше 10 ppm (частин на мільйон) тут лише декларували написом на колонці. Фото: БЕБ у Київській області/Авто24

На додаток до переліку проведено виїмку фінансово-господарської документації, комп’ютерної техніки. Також з приміщення АЗС забрали для вивчення знайдені чернетки робочих записів.

Нині триває досудове розслідування. На цьому етапі встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.