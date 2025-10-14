У Білій Церкві на одну АЗС стало менше – торгувала "бодягою"

Детективи регіонального Бюро економічної безпеки у ході слідства з'ясували, що власник АЗС здійснив відразу кілька порушень чинного законодавства. Про це йдеться на ФБ-сторінці БЕБ.

Окрім продажу низькоякісного пального та відсутніх дозвільних документів, тут не мали ліцензії на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтверджень про походження пального.

Якщо заправляли авто тут, то бажано завітати на СТО: пальне сумнівне й могло зашкодити як паливній системі, так і поршневій. Фото: БЕБ у Київській області

У ході обшуків детективи вилучили:

дві цистерни для зберігання пального;

два паливно-розподільні комплекси;

один модуль для зберігання та реалізації газу;

6,5 тис. літрів дизельного пального;

6 тис. літрів бензину марки А-95.

Також детективи вилучили фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.