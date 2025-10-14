Укр
В Белой Церкви на одну АЗС стало меньше – торговала "бодягой"

В этом городе на Киевщине остановлена работа нелегальной автозаправочной станции, где отпускали некачественное топливо и работали без соответствующего разрешения.
Детективы БЭБ разоблачили нелегальную АЗС на Киевщине, изъяли плохое топливо и оборудование - Auto24

ФОТО: БЭБ в Киевской области|

Цистерны вывезли, горючее и оборудование демонтировали

Детективы регионального Бюро экономической безопасности в ходе следствия выяснили, что владелец АЗС совершил сразу несколько нарушений действующего законодательства. Об этом говорится на ФБ-странице БЭБ.

Кроме продажи низкокачественного топлива и отсутствующих разрешительных документов, здесь не имели лицензии на розничную торговлю, паспортов качества и подтверждений о происхождении топлива.

Если заправляли авто здесь, то желательно посетить СТО: топливо сомнительное и могло повредить как топливной системе, так и поршневой. Фото: БЭБ в Киевской области

В ходе обысков детективы изъяли:

  • две цистерны для хранения горючего;
  • два топливно-распределительных комплекса;
  • один модуль для хранения и реализации газа;
  • 6,5 тыс. литров дизельного топлива;
  • 6 тыс. литров бензина марки А-95.

Также детективы изъяли финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и черновые записи.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

