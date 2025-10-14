В Белой Церкви на одну АЗС стало меньше – торговала "бодягой"

Детективы регионального Бюро экономической безопасности в ходе следствия выяснили, что владелец АЗС совершил сразу несколько нарушений действующего законодательства. Об этом говорится на ФБ-странице БЭБ.

Кроме продажи низкокачественного топлива и отсутствующих разрешительных документов, здесь не имели лицензии на розничную торговлю, паспортов качества и подтверждений о происхождении топлива.

Если заправляли авто здесь, то желательно посетить СТО: топливо сомнительное и могло повредить как топливной системе, так и поршневой. Фото: БЭБ в Киевской области

В ходе обысков детективы изъяли:

две цистерны для хранения горючего;

два топливно-распределительных комплекса;

один модуль для хранения и реализации газа;

6,5 тыс. литров дизельного топлива;

6 тыс. литров бензина марки А-95.

Также детективы изъяли финансово-хозяйственную документацию, компьютерную технику и черновые записи.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.