Во время рейда "Останови Лося" были повреждены 3 бампера и выписано 2 протокола полицией, а относительно угроз, то их не считали.

На улице Кирилловская в Киеве трамвайные пути отделены от проезжей части не только бордюром, но и забором. То есть ездить путями запрещено. Однако те, кто не хотят 5 минут подождать в тянучке, выезжают не только на пути, но и на тротуар. И при этом подвергают опасности пешеходов с детьми. Однако когда им указывают на незаконность движения по этому участку, водители становятся очень агрессивными.

Напомним, что в Киеве установлено несколько тысяч антипарковочных столбов.