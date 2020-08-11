Під час рейду "Зупини Лося" було пошкоджено 3 бампера та виписано 2 протоколи поліцією, а щодо погроз, то їх не рахували.

На вулиці Кирилівська в Києві трамвайні колії відділені від проїжджої частини не лише бордюром, але й парканом. Тобто їздити коліями заборонено. Однак ті, хто не хочуть 5 хвилин почекати в тягнучці, виїжджають не лише на колії, але й на тротуар. І при цьому наражають на небезпеку пішоходів з дітьми. Однак коли їм вказують на незаконність руху цією ділянкою, водії стають дуже агресивними.

Нагадаємо, що у Києві встановлено кілька тисяч антипаркувальних стовпчиків.