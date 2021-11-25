На официальном сайте КГГА появилась петиция, в которой водители просят убрать "островок безопасности", установленный на въезде в Киев со стороны Гостомельского шоссе.

Снова “островок безопасности” сузил проезжую часть дороги и для поворота направо с Гостомельского шоссе на улицу Городскую осталась всего одна полоса, вместо двух как было раньше. Это нововведение усложняет движение транспорта и приводит к возникновению пробок.

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В петиции просят киевские власти расшить проезжую часть (убрать или уменьшить “островок безопасности”) так, чтобы поворачивать можно было по-прежнему из двух полос.

Петицию на сайте КГГА вчера создал Тарас Филимонов. За день она набрала более 50 подписей. Чтобы обращение рассмотрели городские власти необходимо 6 тысяч подписей, которые необходимо собрать за 60 дней. Подписать петицию можно, перейдя по ссылке.