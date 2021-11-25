На офіційному сайті КМДА з’явилась петиція, у якій водії просять прибрати "острівець безпеки" який було встановлено на в’їзді в Київ з боку Гостомельское шосе.

Новостворений "острівець безпеки" звузив проїзну частину дороги і для повороту праворуч з Гостомельское шосе на вулицю Міську лишилась усього одна смуга, замість двох як було раніше. Це нововведення ускладнює рух транспорту та призводить до виникнення заторів.

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У петиції просять київську владу розшити проїжджу частину (прибрати або зменшити "острівець безпеки") так, аби повертати можна було, як і раніше, з двох смуг.

Петицію на сайті КМДА учора створив Тарас Філімонов. За день вона набрала понад 50 підписів. Щоб звернення розглянула міська влада необхідно 6000 підписів які необхідно зібрати за 60 днів. Підписати петицію можна перейшовши за посиланням.