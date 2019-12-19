Большинство не знают правил, а другие надеялись, что они хитрее других.

Рейд активистов "ЗупиниЛося" на Борщаговку, где водители объезжают пробки по отгороженным трамвайным путям, происходил с дежурством полиции на этом участке. Поэтому нарушители получали свои законные штрафы.

Судя по высказываниям нарушителей, они делятся на несколько типов:

  • - не знают ПДД
  • - игнорируют запрещающие знаки
  • - не пристегиваются
  • - любят прикрываться детьми
  • - обвиняют власть и светофор.

Напомним, что в столице перекроют центр города.