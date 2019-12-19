Большинство не знают правил, а другие надеялись, что они хитрее других.
Рейд активистов "ЗупиниЛося" на Борщаговку, где водители объезжают пробки по отгороженным трамвайным путям, происходил с дежурством полиции на этом участке. Поэтому нарушители получали свои законные штрафы.
Судя по высказываниям нарушителей, они делятся на несколько типов:
- - не знают ПДД
- - игнорируют запрещающие знаки
- - не пристегиваются
- - любят прикрываться детьми
- - обвиняют власть и светофор.
Напомним, что в столице перекроют центр города.