Большинство не знают правил, а другие надеялись, что они хитрее других.

Рейд активистов "ЗупиниЛося" на Борщаговку, где водители объезжают пробки по отгороженным трамвайным путям, происходил с дежурством полиции на этом участке. Поэтому нарушители получали свои законные штрафы.

Судя по высказываниям нарушителей, они делятся на несколько типов:

- не знают ПДД

- игнорируют запрещающие знаки

- не пристегиваются

- любят прикрываться детьми

- обвиняют власть и светофор.

Напомним, что в столице перекроют центр города.