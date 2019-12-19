Більшість не знають правил, а інші сподівалися, що вони хитріші за інших.
Рейд активістів "ЗупиниЛося" на Борщагівку, де водії об'їжджають затори відгородженими трамвайними коліями, відбувався з чергуванням поліції на цій ділянці. Тому порушники отримували свої законні штрафи.
Судячи з висловлювань порушників, вони поділяються на кілька типів:
- - не знають ПДР
- - ігнорують забороняючі знаки
- - не пристебуються
- - полюбляють прикриватися дітьми
- - звинувачують владу і світлофор.
Нагадаємо, що в столиці перекриють центр міста.