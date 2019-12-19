Більшість не знають правил, а інші сподівалися, що вони хитріші за інших.

Рейд активістів "ЗупиниЛося" на Борщагівку, де водії об'їжджають затори відгородженими трамвайними коліями, відбувався з чергуванням поліції на цій ділянці. Тому порушники отримували свої законні штрафи.

Судячи з висловлювань порушників, вони поділяються на кілька типів:

- не знають ПДР

- ігнорують забороняючі знаки

- не пристебуються

- полюбляють прикриватися дітьми

- звинувачують владу і світлофор.

Нагадаємо, що в столиці перекриють центр міста.