Більшість не знають правил, а інші сподівалися, що вони хитріші за інших.

Рейд активістів "ЗупиниЛося" на Борщагівку, де водії об'їжджають затори відгородженими трамвайними коліями, відбувався з чергуванням поліції на цій ділянці. Тому порушники отримували свої законні штрафи.

Судячи з висловлювань порушників, вони поділяються на кілька типів:

  • - не знають ПДР
  • - ігнорують забороняючі знаки
  • - не пристебуються
  • - полюбляють прикриватися дітьми
  • - звинувачують владу і світлофор.

Нагадаємо, що в столиці перекриють центр міста.