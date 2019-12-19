Обмеження руху вводиться у зв'язку із відкриттям новорічної ялинки

Рух по центральних вулицях міста перекрить 19 грудня:

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З 17:00 до 19:00 буде обмежений рух транспортних засобів на вулиці Володимирській (від будинку №51/53 до перетину з вулицею Софіївською);

З 16:00 до 22:00 буде обмежений рух транспортних засобів на Володимирському проїзду та вулиці Володимирській (від будинку № 23 на вулиці Софіївській до Рильського провулку);

Також буде заборонено паркування транспортних засобів навколо Софіївської площі.

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