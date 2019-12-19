Ограничение движения вводится в связи с открытием новогодней елки

Движение по центральным улицам города перекрытий 19 декабря:

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С 17:00 до 19:00 будет ограничено движение транспортных средств на улице Владимирской (от дома №51/53 до пересечения с улицей Софиевской);

С 16:00 до 22:00 будет ограничено движение транспортных средств на Владимирском проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка);

Также будет запрещена парковка транспортных средств вокруг Софиевской площади.

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