Ограничение движения вводится в связи с открытием новогодней елки
Движение по центральным улицам города перекрытий 19 декабря:
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С 17:00 до 19:00 будет ограничено движение транспортных средств на улице Владимирской (от дома №51/53 до пересечения с улицей Софиевской);
С 16:00 до 22:00 будет ограничено движение транспортных средств на Владимирском проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка);
Также будет запрещена парковка транспортных средств вокруг Софиевской площади.
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