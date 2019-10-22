Онлайн-сервис государственных услуг "Дія", над которым работает Министерство цифровой трансформации Украины, сообщил о разработке цифровых водительских прав и техпаспорта.

Сейчас готовится проект, в случае реализации которого водителям больше не придется возить с собой и предъявлять по требованию работника полиции водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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"Готовим пилотный проект: цифровые водительские права и техпаспорт. Нервничать из-за забытых документов больше не надо", пишут на официальной странице в FB проекта "Дія".

"Документы в смартфоне позволят гражданину управлять транспортным средством без наличия физических водительских прав, а патрульной полиции - легко проверять их подлинность и лицо водителя по онлайн-запросу в реестр транспортных средств. Приложение не только облегчит жизнь водителям, но и уменьшит количество штрафов "уверяют в "Дія".

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