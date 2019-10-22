Онлайн-сервіс державних послуг "Дія", над яким працює Міністерство цифрової трансформації України, повідомив про розробку цифрових водійських прав та техпаспорту.

Зараз готується проект, у разі реалізації якого водіям більше не треба буде возити з собою та пред’являти на вимогу поліцеського посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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"Готуємо пілотний проєкт: цифрові водійські права й техпаспорт. Нервувати через забуті документи більше не треба", пишуть на офіційній сторінці у FB проекту "Дія".

"Документи в смартфоні дадуть змогу громадянину керувати транспортним засобом без наявності фізичних водійських прав, а патрульній поліції — легко перевіряти їхню справжність та особу водія за онлайн-запитом до реєстру транспортних засобів. Додаток не тільки полегшить життя водіїв, а й зменшить кількість штрафів" запевняють у "Дії".

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