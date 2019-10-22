Замовляти та оплачувати автомобільні номери українські автолюбителі будуть самостійно — їх перестануть видавати в сервісних центрах МВС.

Відповідні ініціативи містить проєкт закону, опублікований на сайті Міністерства внутрішніх справ для ознайомлення 18 жовтня 2019 року, інформує Ukr.Media.

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Державники запевняють — практика централізованої закупівлі автономерів виявляється занадто витратною для бюджету. Адже попри те, що українці при реєстрації своїх авто оплачують повну вартість комплекту, витрати на транспортування, оплату праці та відряджень співробітників сервісних центрів лягають на плечі держави.

Щоб позбутися проблемної процедури, чиновники пропонують віддати право виробляти автономери приватним компаніям. Таким, яких таким правом наділить Кабмін, внесуть у спеціальний реєстр і стануть вести облік всіх вироблених ними державних знаків. Щоб у будь-який момент в МВС могли відстежити, хто саме виготовив той чи інший номер.

Як саме працюватиме новий механізм, в деталях повинен буде прописати уряд. Однак законопроєкт проливає світло на деякі нюанси.

Так, сервісні центри МВС під час реєстрації будуть присвоювати номер автомобілю, який реєструється. Після чого чоловік з вже відомими даними державного знаку самостійно повинен буде звернутися в одну з уповноважених організацій для його виготовлення.

Ніяких прогнозів щодо вартості такої послуги у приватників чиновники не роблять. Однак очевидно, що після прийняття документа номери подорожчають дуже істотно. Вже хоча б тому, що МВС замовляє виготовлення державних знаків великими партіями.

Зараз комплект з двох стандартних номерів у сервісному центрі МВС коштує 178,2 грн. Водночас виготовлення пари аналогічних знаків у приватників обходиться мінімум в 300-400 грн.

Додамо, що документ носить статус проєкту. Через місяць, відведений на ознайомлення з його нормами всіх зацікавлених сторін, його винесуть на засідання Кабміну, після чого передадуть на розгляд Верховної Ради. Щоб він став законом, потрібно щоб за його прийняття проголосували мінімум 226 нардепів.

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