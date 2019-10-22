Заказывать и оплачивать автомобильные номера украинские автолюбители будут самостоятельно — их перестанут выдавать в сервисных центрах МВД.

Соответствующие инициативы содержит проект закона, опубликованный на сайте Министерства внутренних дел для ознакомления 18 октября 2019 года, информирует Ukr.Media.

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Государственники уверяют – практика централизованной закупки автономеров оказывается слишком затратной для бюджета. Ведь несмотря на то, что украинцы при регистрации своих авто оплачивают полную стоимость комплекта, расходы на транспортировку, оплату труда и командировки сотрудников сервисных центров ложатся на плечи государства.

Чтобы избавиться от проблемной процедуры, чиновники предлагают отдать право производить автономера частным компаниям. Таких, которых таким правом наделит Кабмин, внесут в специальный реестр и станут вести учет всех производимых ими государственных знаков. Чтобы в любой момент в МВД могли отследить, кто именно сделал тот или иной номер.

Как будет работать новый механизм, в деталях должно будет прописать правительство. Однако законопроект проливает свет на некоторые нюансы.

Так, сервисные центры МВД при регистрации будут присваивать номер автомобилю, который регистрируется. После чего человек с уже известными данными государственного знака самостоятельно должен будет обратиться в одну из уполномоченных организаций для его изготовления.

Никаких прогнозов относительно стоимости такой услуги у частников чиновники не делают. Однако очевидно, что после принятия документа номера подорожают очень существенно. Уже хотя бы потому, что МВД заказывает изготовление государственных знаков большими партиями.

Сейчас комплект из двух стандартных номеров в сервисном центре МВД стоит 178,2 грн. В то же время изготовления пары аналогичных знаков у частников обходится минимум в 300-400 грн.

Добавим, что документ носит статус проекта. Через месяц, отведенный на ознакомление с его нормами всех заинтересованных сторон, его вынесут на заседание Кабмина, после чего передадут на рассмотрение Верховной Рады. Чтобы он стал законом, нужно чтобы за его принятие проголосовали минимум 226 нардепов.

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