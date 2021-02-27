Для разных категорий транспорта предусмотрен определенный предельный возраст, начиная с которого можно получить водительское удостоверение. Интересно, что верхняя граница возраста украинским законодательством не предусмотрена.

Украинское законодательство – вещь суровая и не всегда логичная. Впрочем, Сервисные центры МВД опираются исключительно на законодательные и нормативные требования – ст. 15 Закона Украины "О дорожном движении" и Правила дорожного движения.

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Минимальный возраст, разрешенный для сдачи экзаменов и получения удостоверения водителя – 16 лет. Это касается категорий – А1, А (мопеды и мотоциклы).

В 18 лет вы уже сможете претендовать на категории В1, В, С1, С (квадроциклы, легковые, грузовые авто).

Когда по паспорту вам 19 лет – сможете открыть категории BE, C1E, СЕ (грузовики с прицепами, автопоезда).

С 21 года – категории D1, D, D1E, DE, Т (пассажирские автобусы, трамваи и троллейбусы).