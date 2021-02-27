Для різних категорій транспорту передбачено певний граничний вік, починаючи з якого можна отримати посвідчення водія. Цікаво, що верхньої границі віку українським законодавством не передбачено.

Українське законодавство – річ сувора і не завжди логічна. Втім, Сервісні центри МВС спираються виключно на законодавчі та нормативні вимоги – ст. 15 Закону України “Про дорожній рух” та Правила дорожнього руху.

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Мінімальний вік, дозволений для складання іспитів й отримання посвідчення водія – 16 років. Це стосується категорій – А1, А (мопеди та мотоцикли).

У 18 років ви вже зможете претендувати на категорії В1, В, С1, С (квадроцикли, легкові, вантажні авто).

Коли за паспортом вам буде 19 років – зможете відкрити категорії BE, C1E, СЕ (вантажівки з причепами, автопоїзди).

З 21-го року— категорії D1, D, D1E, DE, Т (пасажирські автобуси, трамваї і тролейбуси).