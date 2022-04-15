Правоохранители обратили внимание на факты невозвращения водителей-дальнобойщиков, выехавших после регистрации в соответствующих базах. Если эти водители пожелают вернуться – им может угрожать уголовная ответственность.

В Государственной службе Украины по безопасности на транспорте разъяснили, что водителей и перевозчиков, которые после бронирования в системе "ШЛЯХ" или через МИУ не вернулись из-за границы, будет ожидать ответственность (в случае если они все же вернутся в Украину). Пока такая ответственность прописана в статье 409 Уголовного кодекса Украины.

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По мнению представителей "Укртрансбезопасности", невозврат водителей призывного возраста, получивших разрешение на временный выезд за границу, может быть квалифицирован как попытка уклониться от военной службы, – ведь в упомянутой статье УК речь идет именно о ней. Соответственно части первой ст. 409 уклонение от несения обязанностей военной службы путем самоувечения или симуляции болезни, подделки документов или иного обмана – наказывается содержанием в дисциплинарном батальоне сроком до двух лет или лишением свободы на тот же срок. Четвертая часть статьи 409 Уголовного кодекса Украины предусматривает за эти же деяния, совершенные в условиях военного положения, лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В "Укртрансбезопасности" уверяют, что правоохранители следят за фактами невозврата водителей и готовы принять меры в случае их возвращения.

Конечно, мнение о том, что действия водителей-нарушителей будут квалифицированы судом как попытка уклонения от военной службы, требует юридического разъяснения.

Как бы там ни было, лишние хлопоты водителям, которые будут пытаться использовать регистрацию в системе "ШЛЯХ" и МИУ для того, чтобы выехать из воюющей страны, гарантированы.