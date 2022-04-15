Правоохоронці звернули увагу на факти неповернення водіїв-"дальнобійників", які виїхали після реєстрації у відповідних базах. Якщо ці водії забажають повернутись – їм може загрожувати кримінальна відповідальність.

У Державній службі України з безпеки на транспорті роз'яснили, що на водіїв та перевізників, які після бронювання у системі "ШЛЯХ" або через МІУ не повернулися з-за кордону, очікуватиме відповідальність (у разі якщо вони усе ж повернуться до України). Наразі така відповідальність прописана у статті 409 Кримінального кодексу України.

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На думку представників "Укртрансбезпеки", неповернення водіїв призовного віку, які отримали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон, може бути кваліфіковане як спроба ухилитися від військової служби, - адже у згаданій статті КК йдеться саме про неї. Відповідно частини першої ст. 409 ухилення від несення обов’язків військової служби шляхом самокалічення або симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману – карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк. Четверта частина статті 409 Кримінального кодексу України передбачає за ці ж діяння вчинені в умовах воєнного стану позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

В "Укртрансбезпеці" запевняють, що правоохоронці стежать за фактами неповернення водіїв та готові вжити заходи у разі їх повернення.

Звісно, думка про те, що дії водіїв-порушників будуть кваліфіковані судом саме як спроба ухиляння від військової служби, потребує юридичного роз'яснення.

Хай там як, зайві клопоти водіям, які намагатимуться використати реєстрацію в системі "ШЛЯХ" та МІУ для того, щоб виїхати з воюючої країни, гарантовані.