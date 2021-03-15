В Украине вступает в силу закон "о финансовом лизинге". Среди прочего он позволит предъявлять по требованию полицейского не оригинал, а нотариально засвеченную копию техпаспорта".

Законом Украины "О финансовом лизинге" 1201-IX, который уже подписан президентом, предусмотрено внесение изменений в законы Украины "О дорожном движении".

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"Абзац второй части второй статьи 16 после слов "регистрационный документ на транспортное средство" дополнить словами "(в случае найма (аренды)/лизинга транспортного средства вместо регистрационного документа на транспортное средство водитель может иметь при себе и предъявлять его копию, верность которой засвидетельствована нотариально, вместе с оригиналом или копией договора о найме (аренде)/лизинг транспортного средства, верность которой засвидетельствована нотариально)", – сказано в тексте закона "О финансовый лизинг".

Итак, если автомобиль находится в лизинге водитель сможет предъявлять по требованию полицейского лишь копию техпаспорта, главное чтобы она была нотариально заверена.