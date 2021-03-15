В Україні вступає в силу закон "Про фінансовий лізинг". Поміж іншого він дозволить пред’являти на вимогу поліцейського не оригінал, а нотаріально засвічену копію "техпаспорту".

Законом України "Про фінансовий лізинг" 1201-IX, який вже підписано президентом, передбачено внесення змін у закони України "Про дорожній рух".

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"Абзац другий частини другої статті 16 після слів "реєстраційний документ на транспортний засіб" доповнити словами "(у разі найму (оренди)/лізингу транспортного засобу замість реєстраційного документа на транспортний засіб водій може мати при собі та пред’являти його копію, вірність якої засвідчено нотаріально, разом з оригіналом або копією договору про найм (оренду)/лізинг транспортного засобу, вірність якої засвідчено нотаріально)"", - сказано у тексті закону "Про фінансовий лізинг".

Отже, якщо автомобіль знаходиться в лізингу водій зможе пред’являти на вимогу поліцейського лише копію "техпаспорту", головне щоб вона була нотаріально засвідчена.