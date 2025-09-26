Водителям запретили быть в кабине во время работы сканера

В министерстве транспорта Онтарио рассказали, что "правоохранители теперь используют рентгеновские сканеры для повышения эффективности проверки грузов". Об этом сообщает специализированный ресурс cdllife.com.

По словам министра транспорта Онтарио Прабмита Саркария, рентгеновская технология сейчас развернута в центре осмотра коммерческих транспортных средств в Гананоке (см. видео ниже), и что "очень скоро" ее использование будет расширено на двух других центрах досмотра коммерческих транспортных средств.

"Эти сканеры делают проверку грузов более эффективной и результативной, обеспечивая безопасность грузов в наших коммерческих транспортных средствах и безопасную перевозку опасных грузов", – сказал Саркария.

Согласно меморандуму MTO, предоставленным Ассоциации грузовых перевозок Онтарио, мобильные рентгеновские сканеры будут развернуты с акцентом на выявлении нарушений.

Правда, по какой технологии работает сканер при проверке фур, не сообщается. Однако эксперты обратили внимание на одну деталь, указывающую на высокий уровень облучения: в описании о новинке отмечается, что водители должны обязательно выходить из кабины во время работы рентгеновских сканеров.