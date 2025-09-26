Водіям заборонили бути в кабіні під час роботи сканера

У міністерстві транспорту Онтаріо розповіли, що "правоохоронці тепер використовують рентгенівські сканери для підвищення ефективності перевірки вантажів". Про це повідомляє спеціалізований ресурс cdllife.com.

За словами міністра транспорту Онтаріо Прабміта Саркарія, рентгенівська технологія зараз розгорнута в центрі огляду комерційних транспортних засобів у Гананоку (див. відео нижче), і що "дуже скоро" її використання буде розширено на двох інших центрах огляду комерційних транспортних засобів.

"Ці сканери роблять перевірку вантажів ефективнішою та результативнішою, забезпечуючи безпеку вантажів у наших комерційних транспортних засобах та безпечне перевезення небезпечних вантажів", – сказав Саркарія.

Згідно з меморандумом MTO, наданим Асоціації вантажних перевезень Онтаріо, мобільні рентгенівські сканери будуть розгорнуті з акцентом на виявленні порушень.

Щоправда, за якою технологією працює сканер при перевірці фур, не повідомляється. Однак експерти звернули увагу на одну деталь, що вказує на високий рівень опромінення: в описі про новинку зазначається, що водії повинні обов'язково виходити з кабіни під час використання рентгенівських сканерів.