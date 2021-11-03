Грузовики Mercedes-Benz GenH2 компании Daimler Trucks уже получили разрешение на испытания на дорогах. Первая серийная грузовик GenH2 поступит в продажу с 2027 года.

Компания Daimler Trucks получила лицензию на использование своих грузовиков на водородных топливных элементах Mercedes-Benz GenH2 на дорогах общего пользования, – сообщает H2 View.

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Грузовики Mercedes-Benz GenH2, которые способны преодолеть более 1000 км на одной водородной заправке, теперь будут допущены к тестированию на дорогах общего пользования для проверки своих технических характеристик в реальных условиях.

Испытания водородных грузовиков на дорогах общего пользования станут частью исследовательского проекта eWayBW, который будет включать сравнительные испытания аккумуляторно-электрической Mercedes-Benz eActros и грузовиков на топливных элементах других производителей.

Ожидается, что первая серийная грузовик GenH2 поступит в продажу, начиная с 2027 года. Компания Daimler Trucks с 2039 года предусматривает поставки на рынки Европы, Японии и Северной Америки исключительно новых автомобилей с нулевым выбросом углерода.