Вантажівки Mercedes-Benz GenH2 компанії Daimler Trucks вже отримали дозвіл на випробування на дорогах. Перша серійна вантажівка GenH2 надійде у продаж з 2027 року.

Компанія Daimler Trucks отримала ліцензію на використання своїх вантажівок на водневих паливних елементах Mercedes-Benz GenH2 на дорогах загального користування, – повідомляє H2 View.

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Вантажівки Mercedes-Benz GenH2, які здатні подолати понад 1000 км на одній водневій заправці, тепер будуть допущені до тестування на дорогах загального користування для перевірки своїх технічних характеристик у реальних умовах.

Випробування водневих вантажівок на дорогах загального користування стануть частиною дослідницького проекту eWayBW, який включатиме порівняльні випробування акумуляторно-електричного Mercedes-Benz eActros і вантажівок на паливних елементах інших виробників.

Очікується, що перша серійна вантажівка GenH2 надійде у продаж, починаючи з 2027 року. Компанія Daimler Trucks з 2039 року передбачає постачання на ринки Європи, Японії та Північної Америки виключно нових автомобілів з нульовим викидом вуглецю.