На аукцион выставили военные грузовики KIA KM450 обанкротившегося завода "Богдан Моторс".

На повторный аукцион по продаже части имущества должника АО “АК ”Богдан Моторс“ выставили грузовые шасси автомобиля КМ 450 в количестве 20 шт. За них планируют выручить 26 364 200 грн. То есть одно такое шасси обойдется в 1,3 млн грн.

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Это военные шасси, которые завод "Богдан Моторс" закупал для производства бронеавтомобиля Барс-6. Но он так и не был принят на вооружение, поэтому проект был остановлен.

В ходе испытаний оказалось, что Барс-6 был очень перегружен и имел десантный отсек. Поэтому завод начал разрабатывать новую машину Барс-8, а шасси так и остались не востребованы.