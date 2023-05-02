На аукціон виставили військові вантажівки KIA KM450 збанкрутілого заводу "Богдан Моторс".

На повторний аукціон з продажу частини майна боржника АТ “АК “Богдан Моторс” виставили вантажні шасі автомобіля КМ 450 у кількості 20 шт. За них планують вторгувати 26 364 200 грн. Тобто, одне таке шасі обійдеться у 1,3 млн грн.

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Це військові шасі, які завод "Богдан Моторс" закупляв для виготовлення бронеавтомобіля Барс-6. Але він так і не був прийнятий на озброєння, тому проєкт було зупинено.

У ході випробувань виявилося, що Барс-6 був дуже перевантажений і мав замалий десантний відсік. Тому завод почав розробляти нову машину Барс-8, а шасі так і залишилися не затребуваними.