Процесс преобразования длился несколько месяцев, но результат того стоит. Из машины созданной для войны и убийств вышел отличный фургон для мирной жизни.

Представленная на канале Tiny Home Tours история «фургона жизни» Паркера и Изабель началась так же, как большинство в этом стиле жизни: любовь к путешествиям. Супруги решили превратить старый военный грузовик в крошечный дом на колесах, чтобы сделать это менее дорогим способом.

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Превращение дома на колесах началось, когда они купили старый грузовик 25 декабря 2021 года. Этот процесс получил название Expedition Nugget и длился месяцы, а размещенная ниже публикация показывает, как выглядел военный грузовик до переоборудования.

Окрашенный в белый цвет Expedition Nugget оснащен функциями, которые делают его готовым к чему-либо. Он даже оборудован тремя кранами, предназначенными для подъема тяжелых предметов, включая запасное колесо весом более 400 фунтов. Следует отметить, что колеса оснащены центральной системой накачки шин (включая запасные), что должно быть очень удобно для экскурсий по бездорожью.

Видео на этой странице должно дать вам краткий обзор того, что Expedition Nugget может предложить в своем жилом пространстве. Но самое важное, что Паркер и Изабель также поделились некоторыми преимуществами и недостатками, если вы когда-нибудь планируете перейти на такой образ жизни.