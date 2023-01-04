Процес перетворення тривав кілька місяців, але результат того вартий. Із машини, створеної для війни та вбивств, вийшов чудовий фургон для мирного життя.

Представлена на каналі Tiny Home Tours історія «фургона життя» Паркера та Ізабель почалася так само, як і більшість у цьому стилі життя: любов до подорожей. Подружжя вирішило перетворити стару військову вантажівку на крихітний будинок на колесах, щоб зробити це менш дорогим способом.

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Перетворення будинку на колесах почалося, коли вони купили стару вантажівку 25 грудня 2021 року. Цей процес отримав назву Expedition Nugget і тривав місяці, а розміщена нижче публікація показує, як виглядала військова вантажівка до переобладнання.

Пофарбований у білий колір Expedition Nugget оснащений функціями, які роблять його готовим до будь-чого. Він навіть оснащений трьома кранами, призначеними для підйому важких предметів, включаючи запасне колесо вагою понад 400 фунтів. Слід зазначити, що колеса оснащені центральною системою накачування шин (включаючи запасні), що має бути дуже зручним для екскурсій по бездоріжжю.

Відео на цій сторінці має дати вам короткий огляд того, що Expedition Nugget може запропонувати у своєму житловому просторі. Але найважливіше те, що Паркер та Ізабель також поділилися деякими перевагами та недоліками, якщо ви коли-небудь плануєте перейти на такий спосіб життя.