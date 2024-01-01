Военным передали квардроциклы, экскаваторы и туристический автобус: видео

В коротеньком сообщении на официальной странице народного депутата Петра Порошенко говорится о подарке из 12 квадроциклов для операционной деятельности штурмовых войск и эвакуации раненых. Однако это только часть частного транша.

В пакете помощи есть новенький экскаватор и мощный колесный автомобиль Foden, "который вытягивает тяжелую бронетехнику", мобильные стирально-душевые комплексы, трициклы и даже туристический автобус.

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Фото: пресс-служба Петра Порошенко

В этом же транше помощи нашим армейцам отправлено 1205 FPV-дронов с платами инициации, 51 дневной и 17 ночных DJI Mavic плюс 9 купольных РЭБ "Шатро" для защиты от вражеских ударных дронов.

Более подробно об этом можно посмотреть в коротком видеосюжете.