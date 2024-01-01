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Військовим передали квардроцикли, екскаватори та туристичний автобус: відео

У військові підрозділи Сумського напрямку, вважай Курського, Петро Порошенко відправив черговий пакет техніки та іншого необхідного захисникам майна.
У приватному транші на фронт пішло багато різної техніки - Auto24

ФОТО: пресслужба Петра Порошенка|

Усі річні обсяги виробництва екскаваторів-навантажувачів TDC Фонд Петра Порошенка викупив для фронту

Валентин Ожго
logo19 серпня, 12:12
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В коротенькому повідомленні на офіційній сторінці народного депутата Петра Порошенка йдеться про подарунок з 12 квадроциклів для операційної діяльності штурмових військ та евакуації поранених. Однак це тільки частина приватного траншу.

В пакеті допомоги є новенький екскаватор та потужний колісний автомобіль Foden, "який витягає важку бронетехніку", мобільні прально-душові комплекси, трицикли і навіть туристичний автобус.

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Фото: пресслужба Петра Порошенка

В цьому ж транші допомоги нашим армійцям відправлено 1205 FPV-дронів з платами ініціації, 51 денний та 17 нічних DJI Mavic плюс 9 купольних РЕБ "Шатро" для захисту від ворожих ударних дронів.

Більш детально про це можна переглянути у короткому відеосюжеті.

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