Військовим передали квардроцикли, екскаватори та туристичний автобус: відео

В коротенькому повідомленні на офіційній сторінці народного депутата Петра Порошенка йдеться про подарунок з 12 квадроциклів для операційної діяльності штурмових військ та евакуації поранених. Однак це тільки частина приватного траншу.

В пакеті допомоги є новенький екскаватор та потужний колісний автомобіль Foden, "який витягає важку бронетехніку", мобільні прально-душові комплекси, трицикли і навіть туристичний автобус.

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Фото: пресслужба Петра Порошенка

В цьому ж транші допомоги нашим армійцям відправлено 1205 FPV-дронів з платами ініціації, 51 денний та 17 нічних DJI Mavic плюс 9 купольних РЕБ "Шатро" для захисту від ворожих ударних дронів.

Більш детально про це можна переглянути у короткому відеосюжеті.