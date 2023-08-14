Новые тяжелые гусеничные боевые машины пехоты будут производиться польской промышленностью.

14 августа министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак утвердил соглашение, предусматривающее поставку в армию нескольких сотен тяжелых БМП, которые должны быть изготовлены местным производителем.

Соглашение заключено между Агентством вооружений Польши и консорциумом, в который входят Polska Grupa Zbrojeniowa (государственный вооруженный концерн) и Huta Stalowa Wola.

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Первые БМП в вооруженные силы Польши поступят, начиная с 2025 года. Одновременно пройдут обучение воинов по их использованию. Боевые машины должны быть заменены в сухопутных войсках вооруженных сил Польши устаревших БМП-1.

Польская тяжелая боевая машина будет создана на том же шасси, что и самоходная гаубица Krab (она изготавливается по лицензии корейского САУ K9 Thunder). Вооружение – дистанционно управляемый боевой модуль ZSSW-30. Аналогичный модуль стоит на новой польской БМП Borsuk.

Боевой модуль ZSSW-30. Фото: PGZ

ZSSW-30 вооружен 30-мм пушкой Bushmaster Mk 44/S с боезапасом в 200 снарядов и 7,62-мм пулеметом UKM-2000C с боекомплектом 400 патронов, а также двойной пусковой установкой противотанковых ракет. На модуль можно устанавливать дополнительную навесную броню для увеличения уровня бронезащиты.

Основной задачей тяжелой БМП будет поражение бронетехники и живой силы противника, уничтожение укрытий и полевых укреплений при непосредственном столкновении с противником в поле боя.

Польская боевая машина будет иметь экипаж из трех человек и будет перевозить 8 солдат десанта, а также обеспечивать огневую поддержку при любых погодных условиях, днем и ночью. У машины будет высокий уровень баллистической и противоминной защиты.

Подписанное в понедельник соглашение предусматривает расширение польской производственной и сервисной инфраструктуры оборонных предприятий.