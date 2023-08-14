Нові важкі гусеничні бойові машини піхоти будуть виготовлятись польською промисловістю.

14 серпня міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак затвердив угоду, яка передбачає поставку до війська кількох сотень важких БМП, які мають бути виготовлені місцевим виробником.

Угода укладена між Агентством озброєнь Польщі та консорціумом, до якого входять Polska Grupa Zbrojeniowa (державний збройний концерн) та компанія Huta Stalowa Wola.

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Перші БМП до збройних сил Польщі надійдуть, починаючи з 2025 році року. Одночасно пройдуть навчання вояків з їх використання. Бойові машини мають замінити у сухопутних військах збройних сил Польщі застарілі БМП-1.

Польська важка бойова машина піхоти буде створена на тому ж шасі, що й самохідна гаубиця Krab (вона виготовляється за ліцензією корейського САУ K9 Thunder). Озброєння – дистанційно керований бойовий модуль ZSSW-30. Аналогічний модуль стоїть на новій польській БМП Borsuk.

Бойовий модуль ZSSW-30. Фото: PGZ

ZSSW-30 озброєний 30-мм гарматою Bushmaster Mk 44/S з боєзапасом у 200 снарядів і 7,62-мм кулеметом UKM-2000C з боєкомплектом 400 набоїв, а також подвійною пусковою установкою протитанкових ракет Spike-LR. На модуль можна встановлювати додаткову навісну броню для збільшення рівня бронезахисту.

Основним завданням важкої БМП буде ураження бронетехніки та живої сили противника, знищення укриттів і польових укріплень при безпосередньому зіткненні з противником на полі бою.

Польська бойова машина матиме екіпаж з трьох осіб і перевозитиме 8 солдатів десанту, а також забезпечуватиме вогневу підтримку за будь-яких погодних умов, вдень і вночі. Машина матиме високий рівень балістичного та протимінного захисту.

Підписана у понеділок угода також передбачає розширення польської виробничої та сервісної інфраструктури оборонних підприємств.