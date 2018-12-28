Мобильные средства для зарядки электромобилей можно будет установить в любом месте, даже посреди поля.

Немецкий Volkswagen, который сверхбыстрыми темпами идет к электромобилизации своего модельного ряда, анонсировал появление переносных зарядных станций. Этот куб может устанавливаться в любом месте, где есть потребность в подзарядке электромобилей. По сути это большая "батарейка" или скорее "аккумулятор" или "павер банк".

Станция, разработанная Volkswagen, имеет общую емкость аккумуляторной батареи до 360 кВт/час. Это позволит полностью зарядить до 15 автомобилей, четыре из них – одновременно. Причем заряд будет быстрым – за 17 минут каждое авто.

Читайте также: VW готовит электрического конкурента Mercedes-Benz G-класса

Если уровень энергии в таком "чарджере" становится меньше 20% емкости, его можно заменить. А если подсоединить устройство к источнику питания, то заряд энергии будет бесконечным.

Первые "павербанки" для электромобилей Volkswagen установит в немецком Вольксбурге уже в следующем году. Через год их география расширится не только на Германию, но и на другие европейские страны.

Напомним, что Tesla собирается установить "суперчарджеры" в Украине.