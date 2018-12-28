Мобільні засоби для заряджання електромобілів можна буде встановити у будь-якому місці, навіть посеред поля.

Німецький Volkswagen, який надшвидкими темпами йде до електромобілізації свого модельного ряду, анонсував появу переносних зарядних станцій. Цей куб може встановлюватись будь-де, де є потреба у підзарядці електромобілів. По суті це велика "батарейка" або швидше "акумулятор" чи "павер банк".

Станція, розроблена Volkswagen, має загальну ємність акумуляторної батареї до 360 кВт • год. Це дозволить повністю зарядити до 15 автомобілів, чотири з них - одночасно. Причому заряд буде швидким – за 17 хвилин кожне авто.

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Якщо рівень енергії в такому "чарджері" стає меншим за 20% ємності, його можна замінити. А якщо пристрій під’єднати до джерела живлення, то заряд енергії буде нескінченним.

Перші "павербанки" для електромобілів Volkswagen встановить у німецькому Вольксбурзі вже наступного року. Через рік їх географія розшириться не лише на Німеччину, але й на інші європейські країни.

Нагадаємо, що Tesla збирається встановити "суперчарджери" в Україні.