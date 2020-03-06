Называться универсал будет Arteon Shooting Brake.

Шпионы сфотографировали Volkswagen Arteon в кузове универсал, причем практически без камуфляжа. Новинка под названием Arteon Shooting Brake может дебютировать уже в 2020 году.

Внешне этот "Фольксваген" кажется готовым к производству. Для серийного варианта в нем не хватает деталей. Немного вводят в заблуждение форма задних окон, однако если присмотреться, то настоящая форма универсала все же проявляется. Кроме того, лентой заклеены задние фонари.

Foto: Motor1.

В дополнение к стандартной модели, униеверсал Arteon будет выпускаться в версии R, у которого под капотом установят или VR6 с турбонаддувом мощностью 404 лошадиных сил, или 2,0-литровый с турбиной на 325 л.с.

Напомним, что VW Atlas обновился, но не подорожал.